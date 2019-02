‘Meisje (6) niet langer in levensgevaar na mysterieus ongeluk skilift’

Het 6-jarige meisje dat vorige week in het Franse Châtel bewusteloos raakte in een stoeltjeslift is niet langer in levensgevaar. Dat melden Franse media op gezag van de burgemeester.

Het kind, dat volgens de Franse bronnen Manouk heet, had skiles en raakte bekneld tussen de armleuning van haar stoeltje en de veiligheidsbeugel. Toen ze eenmaal boven was, had ze geen hartslag meer.

Hoe de beknelling ontstond is onduidelijk. Manouk volgde skiles en was op instructie van haar skileraar met andere mensen in de stoeltjeslift gestapt. Na een rit van zes minuten stapten deze mensen uit zonder dat ze doorhadden dat het goed mis was met het meisje.

Ze was bewusteloos en had vermoedelijk minutenlang geen zuurstof gehad. Reanimatie door het liftpersoneel was succesvol, maar het kind was wel in coma toen ze met een helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze wordt in coma gehouden, maar er zijn tekenen dat ze wakker wil worden.

De ouders willen niet langer dat het Universitaire Ziekenhuis van Genève communiceert over de gezondheidstoestand van hun dochter. Maar volgens Nicolas Rubin, burgemeester van Châtel, is het kind niet langer in levensgevaar.

In Frankrijk wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en of de andere skiërs in de stoeltjeslift iets te verwijten valt.