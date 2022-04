Meisje (16) omgekomen door verdwaalde kogels in New York

Het gedode meisje was volgens de politie met de twee andere slachtoffers onderweg naar huis vanuit haar school in stadsdeel The Bronx. Op een nabijgelegen zebrapad opende een man herhaaldelijk het vuur toen hij ruzie kreeg met iemand aan de overkant van de straat.

De toestand van de twee gewonde tieners is volgens politiecommissaris Keechant Sewell stabiel. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de politie zegt wel videobeelden van de schietpartij te hebben. Het is voor de tweede keer in ruim een week tijd dat jonge mensen in New York slachtoffer worden van verdwaalde kogels. Op 31 maart kwam een 12-jarige jongen in Brooklyn bij een vergelijkbaar incident om het leven.