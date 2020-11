Meisje (16) levend onder puin gehaald, al 79 doden na aardbeving Turkije

video Dader Nice eerder gearres­teerd voor geweld, had vlak voor aanslag videoge­sprek met familie

30 oktober De 21-jarige Tunesiër die donderdag in Nice drie mensen vermoordde is eerder gearresteerd voor het gebruik van geweld. Volgens justitie in Tunesië gebeurde dat in 2016. De man gebruikte bij dat incident een mes, net als bij de aanslag in Nice. Familieleden van de pleger hebben enkele uren voor aanslag nog met hem gevideobeld, maar ‘niets duidde op dat hij iets kwaads in de zin had’.