Meisje (13) scheurt met 160 km/uur in gestolen auto

Adviseur Kremlin: Europa is niet levensvat­baar op zichzelf

19:34 Sergei Karaganov is een van de invloedrijkste adviseurs van het Kremlin. Ruslands toekomst ziet hij in een alliantie met China, in een Russisch-Chinees ‘Groot Azië’. Het Europa van vandaag is ‘niet levensvatbaar op zichzelf’, stelt hij.