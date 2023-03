Meisje (12) met talloze messteken vermoord in Duitsland: twee meisjes (12 en 13) bekennen

Op een persconferentie dinsdag maakten de politie en officier van justitie bekend dat de tieners (12 en 13 jaar) schuld hebben bekend. Waarschijnlijk kenden zij het slachtoffer. Er is niets bekendgemaakt over het motief of de identiteit van de verdachten.

,,Dit is een schokkende gebeurtenis en een speciaal geval. Luise is slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf”, zei officier van justitie Mario Mannweiler. ,,De autopsie vond plaats in het universitair ziekenhuis in Mainz. Volgens de uitslag bloedde het kind dood door talloze meswonden.”

Mannweiler was niet de enige die geschokt was door het drama. Namens de lokale politie zei Jürgen Süss: ,,Na veertig jaar dienst bij de politie zijn er nog steeds gebeurtenissen die ons sprakeloos maken.’’

Massale zoekactie

Luise begon zaterdag rond 17.30 uur aan een wandeling van het adres van een vriendin naar haar eigen huis in Freudenberg, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Haar ouders schakelden rond 19.45 uur de politie in toen ze niet thuiskwam. Volgens de Duitse omroep Deutsche Welle was de kortste route naar huis door een bosgebied. Er werd een uitgebreide zoekactie op touw gezet, onder andere met speurhonden en een helikopter.

Tot diep in de nacht is gezocht naar het lichaam van het meisje. Het meisje werd uiteindelijk zondagmiddag rond 12.30 uur door een speurhond gevonden bij een fietspad niet ver van haar huis. De politie maakte maandag al bekend uit te gaan van een misdrijf. Uit autopsie blijkt dat het slachtoffer meerdere steekwonden heeft en veel bloed heeft verloren, zo werd dinsdag bekendgemaakt. De vindplaats van het lichaam van Luise is ook de plaats delict, meldt de politie.

Verhoor

Een eerste verhoor van de twee meisjes bracht, na tips van buurtbewoners zo weet Bild, tegenstrijdigheden aan het licht. De kinderen werden maandag daarom opnieuw verhoord. Dat gebeurde met medewerking van familieleden en psychologen. Het tweetal heeft toen bekentenissen afgelegd, aldus de politiewoordvoerder in Koblenz (Rijnland-Palts). Er zijn geen aanwijzingen dat er nog andere personen bij het steekincident betrokken waren. Ook een zedendelict wordt uitgesloten.

De twee meisjes hebben met hun jonge leeftijd nog niet de strafrechtelijk aansprakelijke leeftijd bereikt. Die ligt in Duitsland op 14 jaar. De kinderen zijn dan ook ondergebracht bij jeugdzorg, laat de officier van justitie weten.

