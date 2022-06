Megavergoeding van 1 miljard dollar voor slachtoffers rampflat Miami: 'Wat een opluchting’

98 dodenOverlevenden en nabestaanden van de slachtoffers van de ingestorte flat bij Miami krijgen gezamenlijk een schadevergoeding van ruim één miljard dollar (970 miljoen euro). Dat heeft de rechtbank in Miami vandaag besloten. ,,Het zal nooit genoeg zijn om hen te compenseren voor het tragische verlies dat ze hebben geleden. Deze schikking is het beste wat we kunnen doen”, stelt de rechter.

Het twaalf verdiepingen tellende flatgebouw in het Amerikaanse plaatsje Surfside, vlakbij Miami, stortte vandaag precies een jaar geleden grotendeels in. Daarbij kwamen 98 mensen om het leven. Bergingswerkers zochten meer dan een maand naar lichamen in het puin. De oorzaak van de ramp is nog altijd onduidelijk, maar drie jaar eerder was al gewaarschuwd voor de staat van het veertig jaar oude pand.

In de schikkingszaak waren tien partijen aangeklaagd, waaronder de gemeente Surfside, projectontwikkelaars, de vereniging van eigenaren van het complex en ingenieursbureaus. Het is uitzonderlijk dat zo’n grote schikkingszaak binnen een jaar wordt afgehandeld. De rechter prees vandaag de tientallen advocaten die betrokken waren bij de afhandeling van de rechtszaak.

‘Ik ben zo uitgeput’

Het overgrote deel van de schikking van 1,02 miljard dollar (970 miljoen euro) gaat naar de mensen die iemand hebben verloren bij de ramp. Ongeveer honderd miljoen dollar is vrijgemaakt voor juridische kosten en zo’n 96 miljoen dollar is gereserveerd voor bewoners die hun woning en bezittingen zijn verloren. Volgens The Guardian maakte geen van de betrokkenen bezwaar tegen de schikking.

Op foto's is te zien dat nabestaanden na de uitspraak van de rechter elkaar huilend in de armen vielen. Bewoonster Raysa Rodriguez, die de ramp overleefde, sprak vol lof over het resultaat. ,,Je hebt geen idee wat een opluchting dit voor mij persoonlijk is. Ik ben zo uitgeput. Ik wil gewoon dat dit gedaan wordt. Ik wil dat deze zielen tot rust komen”, vertelde ze tegen de Britse krant.

Ongekende ramp

Het is nog onduidelijk waarom het gebouw kon instorten. Een onderzoek daarnaar kan mogelijk nog jaren duren. Wel werd er in 2018 in een rapport al gewaarschuwd voor structurele problemen van het pand. Als gevolg van de ramp begonnen autoriteiten in Florida direct met het onderzoeken van andere woongebouwen op instortingsrisico’s. Daaruit bleek dat zeker tien flatgebouwen in de regio Miami zorgwekkende bouwkundige gebreken vertonen, zoals afbrokkelend beton. De eigenaren moesten onmiddellijk maatregelen nemen.

Het dodental van de ramp bij Miami behoort tot de hoogste in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Bij de instorting van de Hyatt Regency-loopbrug in 1981 kwamen 114 mensen om het leven. Bij een ramp in de fabriek in Massachusetts in 1860 kwamen tussen de 88 en 145 werknemers om het leven.

