Meeste gestrande Nederlanders zijn in Lima of weg uit Peru, reisadvies nog altijd oranje

In een brief die aan de Nederlanders in Peru is verstuurd via de ambassade laat het ministerie weten dat de situatie nog altijd gespannen is vanwege de protesten. Wel was het maandag ‘in het grootste deel van het land relatief rustig’. Het ministerie verwacht vandaag nieuwe demonstraties, omdat het parlement stemt over een voorstel voor vervroegde verkiezingen.

Afgelopen weekend hadden ongeveer 150 Nederlanders zich bij de ambassade gemeld. Hoeveel dat er nu zijn, is nog onbekend. ,,Wij werken aan een actualisering van onze lijst”, aldus Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor Peru staat nog altijd op oranje: Nederlanders zouden alleen voor noodzakelijke reizen naar Peru moeten gaan.

Noodtoestand

In het land is nog altijd de noodtoestand van kracht, met op sommige plekken ook een avondklok. In de regio Andahuaylas geldt de avondklok vanaf 18.00 uur, in de stad Ica vanaf 19.00 uur en in stad Arequipa vanaf 20.00 uur. Alle avondklokken duren tot 04.00 uur.

Nederlanders in de zuidelijke berggebieden van Peru krijgen het advies om naar Lima of een buurland te vliegen. In Lima en Cuzco zijn de vliegvelden open en wordt gevlogen via het reguliere vluchtschema. De vliegvelden in de zuidelijke steden Juliaca en Ayacucho zijn wel nog dicht. Een van de vakbonden van het luchthavenpersoneel zou een staking overweging. Buitenlandse Zaken laat weten dat de regering van Peru met de vakbond in gesprek is ‘om dat te voorkomen’.

Reizigers in Cuzco moeten niet via de weg reizen, aldus het ministerie. ,,Het risico is groot dat u vast komt te zitten bij een wegblokkade.” De treinverbinding naar toeristentrekplaats Machu Picchu is weer vrij, maar er is wel een risico dat deze opnieuw kan worden geblokkeerd. Dan kunnen bezoekers alleen te voet terug naar Cuzco. Ook is de weg langs de kust tussen Arequipa en Nazca geblokkeerd. Het ministerie waarschuwt dat daar gewelddadige demonstraties zijn, waarbij maandag in de kustplaats Chala een demonstrant om het leven kwam.