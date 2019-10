Meerdere gewonden bij steekpartij Manchester: ‘Hij wilde zoveel mogelijk mensen te pakken krijgen’

Het tramverkeer in de nabije omgeving is stilgelegd. Omstanders wordt gevraagd het winkelcentrum te mijden. Verslaggever Geert Langendorff meldt vanuit Manchester via Twitter dat ambulances, helikopters, politie en brandweerwagens aanwezig zijn in de buurt van het winkelcentrum.



Over het motief van de aanval is nog niets duidelijk. ,,In dit vroege stadium houden we rekening met alle mogelijke motieven, omdat we de precieze omstandigheden rond dit vreselijke incident nog niet kennen”, laat de politie van Manchester weten.



Een van de vragen daarbij is of er sprake was van een terroristisch motief. ,,Gezien de locatie van de aanval en de aard ervan, leidt de antiterrorisme-eenheid het onderzoek.” Op straat is de onrust voelbaar en wordt druk met familieleden en vrienden gebeld. De vraag rijst of dit weer een soort aanval als in 2017 is.



In Manchester kwamen in mei 2017 22 mensen om tijdens een concert van Ariane Grande. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in de Manchester Arena, niet ver van het winkelcentrum Arndale. Het was in Groot-Brittannië de meest dodelijke aanslag in jaren. Ook 120 mensen raakten toen gewond.