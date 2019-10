Meerdere gewonden bij steekpartij in winkelcentrum Manchester

De politie van de regio Manchester meldt via Twitter dat hulpdiensten bezig zijn met het incident in het winkelcentrum. Op Twitter en lokale media zijn beelden te zien van een grote politiemacht bij het centrum.



Manchester Evening News heeft een video die buiten het winkelcentrum is opgenomen. Andere Britse media tonen dezelfde beelden via Twitter. Daarop is te zien hoe twee agenten een man in bedwang houden. Een heeft zojuist zijn taser gebruikt, de andere agent houdt de man met zijn knie op de grond gedrukt. De man op de grond draagt een jas met capuchon en een muts op zijn hoofd. Of deze man de dader is en of hiermee het incident ten einde is gekomen, is niet duidelijk. Wel heeft de politie zojuist gemeld dat een persoon is aangehouden vanwege het incident. De veertiger geldt als de verdachte en is meegenomen voor verhoor.