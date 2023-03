‘Meerdere doden’ bij schietpartij op basisschool VS, schutter ook omgekomen

De brandweer meldt dat de schietpartij heeft plaatsgevonden op de Covenantschool, een christelijke privéschool, in Nashville, Tennessee. Dat gebeurde 's ochtends rond 10.30 uur lokale tijd. Er was aanvankelijk sprake van een 'actieve scène’, wat betekent dat de schutter er mogelijk nog rondloopt.

Later kwam een bericht van de politie van Nashville dat de schutter wel is omgekomen. Onduidelijk is of dat de schutter is doodgeschoten door toegesnelde agenten of de hand aan zichzelf heeft geslagen.