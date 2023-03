Meer steun nodig om Russische oorlogsmisdadigers te berechten

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is inmiddels gestart met het onderzoek naar gepleegde oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Om de misdadigers ook daadwerkelijk voor het hekje van de ICC te krijgen, is meer steun van de 124 lidstaten nodig. Zo heeft Nederland vorig jaar twee onderzoeksteams onder de vlag van ICC naar Oekraïne gestuurd om bewijsmateriaal te verzamelen. Voor dit jaar staan twee nieuwe missies gepland. Voor die missies, maar ook voor de berechting daarna, is extra steun in de vorm van mensen, geld en middelen nodig.



Daar wordt vandaag vooral over gesproken, geïnitieerd door minister Yeşilgöz. Maar de kans is groot dat de mogelijke komst van een speciaal tribunaal ook ter sprake komt. Het strafhof in Den Haag kan namelijk vervolgen voor een oorlogsmisdrijf, maar niet voor agressie. Ofwel een ‘onrechtmatige aanvalsoorlog’. ,,Dan hebben we het bijvoorbeeld over het aanvallen van een staat. Dat is een daad van agressie en daar is dit er duidelijk een van”, legt Göran Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht, uit.