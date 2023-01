Meer dan miljoen Fransen demonstreren tegen pensioenplannen

De vakbonden hadden vooraf gerekend op tussen de 50.000 en 80.000 demonstranten in Parijs, maar volgens een vakbondsleider is de opkomst groter dan verwacht en komen er nog meer mensen naartoe. Dat is met het openbaar vervoer erg moeilijk door de vele bussen, treinen, trams en metro’s die niet rijden vanwege de staking. In heel het land is het openbaar vervoer voor een groot deel uitgevallen.



De politie van Parijs meldde rond 17.00 uur dat dertig mensen zijn aangehouden. Zij hadden wapens bij zich of gooiden met voorwerpen. De politie zette op een plek traangas in tegen gemaskerde betogers.



In sommige plaatsen zoals Rennes raakte de politie slaags met groepjes betogers of relschoppers. Op de beroemdste avenue van Marseille, La Canebière, is ook een grote protestmars gehouden. Andere grote demonstraties zijn onder meer gemeld in Toulouse, Bordeaux, Brest, Grenoble, Le Havre, Lyon, Nantes, Nice en Rouen. De bonden rekenden vooraf op 750.000 betogers vandaag in heel het land.