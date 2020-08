Meer dan honderd arrestaties bij verboden demonstratie Minsk op verjaardag Loekasjenko

Tienduizenden actievoerders zijn in Minsk samengekomen bij het presidentiële paleis. Ze protesteren tegen president Aleksandr Loekasjenko en zingen onder andere ‘fijne verjaardag, jij rat’. Ook zwaaien ze met rood-witte oppositievlaggen. Loekasjenko viert vandaag zijn 66ste verjaardag. Rond half vijf vanmiddag waren al 125 mensen aangehouden in de hoofdstad van Belarus. Het paleis wordt zwaar beveiligd door veiligheidstroepen met schilden en waterkanonnen.

Ondanks een verbod zijn tienduizenden actievoerders in het centrum van Minsk de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over Loekasjenko. Het protest verplaatste zich naar de zetel van de president en de rest van de stad, mede omdat het Onafhankelijkheidsplein door de politie is afgegrendeld. Op dit plein zou de grote demonstratie aanvankelijk plaatsvinden. De politie heeft het plein afgesloten met metalen staven en honderden agenten. Ook zijn metrostations gesloten.

De politie arresteerde al meer dan honderd mensen maar gebruikte nog geen traangas zoals bij eerdere demonstraties. Op beelden op internet waren pantserwagens te zien van het leger van Belarus die kennelijk op weg waren naar de plekken waar werd gedemonstreerd. De minister van Binnenlandse Zaken bevestigde dat er rond half vijf zondagmiddag al 125 demonstranten zijn aangehouden in de hoofdstad, meldt het Russische persbureau RIA. De minister dreigde eerder al het protest met geweld te kop in de drukken.

Tekst loopt door onder tweet.

‘Laatste dictator van Europa’

De afgelopen twee zondagen waren er ook al demonstraties tegen Loekasjenko, waaraan honderdduizenden mensen deelnamen. De actievoerders noemen de president ‘de laatste dictator van Europa’. Gisteren waren er weer protesten in het hele land. Duizenden vrouwen gingen de straat op. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die op social media werden verspreid.

Tijdens de demonstratie gisteren stonden een politiemacht en speciale eenheden klaar om de demonstranten te beletten door te steken naar het Plein van de Onafhankelijkheid. Ook daar wachtten volgens een verslaggever van het Duitse persbureau DPA veiligheidstroepen en waren bussen geparkeerd voor het afvoeren van de eventuele arrestanten. Hoeveel aanhoudingen er gisteren zijn verricht, is onduidelijk.

Lees hier waarom deze site het land Belarus noemt in plaats van Wit-Rusland.

Volledig scherm Op beelden is te zien dat een grote politiemacht op de been is om de demonstranten tegen te houden. © AP

De situatie in het land, dat tussen Polen en Rusland zit ingeklemd, is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van drie weken geleden. Loekasjenko eiste toen de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Belarus is ervan overtuigd dat er sprake is van verkiezingsfraude. De oppositie beschouwt Svetlana Tichanovskaja dan ook als de echte winnaar.

Verwarring over verjaardag

Loekasjenko is vandaag 66 jaar oud geworden. Hij heeft eerder gezegd dat hij zijn verjaardag nooit viert en dat iedereen dat weet. Volgens de leider wordt hij dan ook door niemand gefeliciteerd. Er was eerder ook verwarring over de exacte datum. Loekasjenko heeft een zoon, Nikolaj, die op 31 augustus is geboren. De regering heeft ooit op de website de geboortedag van de president naar de 31ste verschoven. Destijds werd gemeld dat Loekasjenko’s moeder in de avond van 30 augustus 1954 naar het ziekenhuis was gegaan, maar pas in de nacht daarop was bevallen.

Eerder vandaag werd bekend dat Loekasjenko in de komende weken op bezoek gaat bij zijn Russische ambtsgenoot Poetin. Ze hebben dit vandaag in een telefoongesprek afgesproken. Het Kremlin meldde dat de twee staatshoofden ook de bilaterale betrekkingen hebben doorgenomen. De regering in Moskou heeft het buurland steun toegezegd. Loekasjenko heeft Poetin al eerder om hulp gevraagd.

Volledig scherm Een vrouw knielt voor de oproerpolitie in Minsk. © AP

Volledig scherm Tienduizenden demonstranten protesteren tegen Loekasjenko. © AP

Volledig scherm Politie en demonstranten tegenover elkaar in Minsk. © AP