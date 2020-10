Meer dan 90.000 mensen moeten vluchten voor branden Californië

Nieuws/Update Vliegtuig Amerikaan­se marine stort neer in woonwijk: twee doden

24 oktober Een vliegtuig van de Amerikaanse marine is vrijdagmiddag neergestort in een woonwijk in de Amerikaanse staat Alabama. Daarbij zijn de twee inzittenden van het trainingstoestel van het type T-6B Texan II om het leven gekomen, zo heeft de marine bevestigd.