Meer dan 40 voertuigen betrokken bij horrorcrash in Hongarije, helft vliegt in brand

De ontvoering van vier Amerikanen in het noordoosten van Mexico, vrijdag, was vermoedelijk een vergissing. Dat heeft de procureur-generaal van de staat Tamaulipas dinsdag bekendgemaakt. Eerder op de dag meldde de gouverneur dat twee van de vier dood zijn en dat er een verdachte is aangehouden.