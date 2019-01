Meer dan 200 miljoen tweets over #brexit

Volgens Twitter is twee derde van de tweets over het onderwerp afkomstig uit Groot-Brittannië zelf, wat dus betekent dat bijna 70 miljoen mensen buiten het land zich het onderwerp genoeg aantrekken om een mening te ventileren.



Uiteraard werd premier Theresa May het meest genoemd in al die brexit-tweets, ruim voor Labour-leider Jeremy Corbyn en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson.

Bekende twitteraars

Onder de bekende Britten werd uiteraard ook heel wat getwitterd. Koploopster is J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken. Zij is fel tegen brexit. Op haar website schreef ze ooit: ,,Ik ben geen expert, maar ik weet wel hoe je een monster creëert.’’



Vooral Labourleider Jeremy Corbyn kreeg de laatste dagen de volle laag van de schrijfster omdat hij, vindt ze, het landsbelang heeft ingeruild voor zijn eigen politieke ambities. Corbyn is volgens haar ‘vaag en incompetent’.

Andere uitgesproken ‘remainers’ die regelmatig over brexit twitteren: zangers Elton John en Bob Geldof, actrice Emma Watson, ondernemer Richard Branson, de acteurs Benedict Cumbebatch, Jude Law, Patrick Stewart, Daniel 007-Craig, Idris Elba en Eric Idle.



Oud-voetballer David Beckham getuigt regelmatig op Instagram van zijn Europese sympathieën. De populaire oud-voetballer en ‘Match of the Day’-presentator Gary Linneker is eveneens zeer pro-Europa en kruist regelmatig de degens met brexiteers.

Pro-brexit