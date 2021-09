Medisch wonder: Siamese tweeling door zeldzame operatie van elkaar gescheiden

Gezochte zedenver­dach­te Bram A. (38) dood gevonden in bestelwa­gen in Duitsland

3 september Een man uit het Belgische Maldegem, naar wie de Belgische en Duitse politie al drie weken op zoek was, is dood teruggevonden in zijn bestelwagen in Duitsland. Bram A. (38) werd beschuldigd van kindermisbruik en vluchtte daarop weg. Volgens de Duitse autoriteiten pleegde hij zelfmoord. ,,We zijn verbijsterd", klinkt het in zijn omgeving.