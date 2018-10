Medisch raadsel: 18 baby’s zonder armen of handen geboren in Franse Ain

In het Franse departement Ain zijn tussen 2000 en 2014 achttien baby’s geboren zonder armen of handjes. Zeven gevallen waren al bekend, maar nu blijkt dat mogelijk nog elf andere zuigelingen met dezelfde misvormingen ter wereld kwamen. Een verklaring voor het hoge aantal misvorming is er voorlopig niet.

Aanvankelijk bleken volgens het register voor aangeboren misvormingen in Rhône-Alpes, Remera, in zes jaar tijd zeven baby’tjes zonder armen of handjes te zijn geboren in de regio Ain. Gisteren signaleerde het register dat nog een achtste kind dezelfde afwijking aan de bovenste ledematen vertoont. Het jongetje werd in 2012 geboren, maar bleek nog niet te zijn meegeteld.

Daarop werd verder onderzoek gedaan. Uit ziekenhuisgegevens valt nu af te leiden dat er uiteindelijk elf bijkomende verdachte gevallen zijn, geven de Franse gezondheidsautoriteiten toe. Het gaat om zeven gevallen in de periode 2000-2008 en vier gevallen in de periode 2009-2014.

Raadsel

De autoriteiten en medische wereld staan voorlopig voor een raadsel. Volgens Remera ligt het aantal gevallen dat op enkele jaren tijd in de bewuste regio werd ontdekt ongemeen hoog en is er sprake van een epidemie, maar de gezondheidsautoriteiten verklaarden tot tot nu toe dat de situatie in Ain statistisch gezien niet abnormaal was.

Het is zeer zeldzaam dat baby's geboren worden zonder ledematen. In de jaren 50 kwam het vaker voor, dat werd veroorzaakt door het medicijn thalidomide. Het medicijn werd later van de markt gehaald vanwege de ernstige gevolgen voor baby's.