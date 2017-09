Medicinale wiet uit Israël zorgt voor goudkoorts

In een gloednieuw kantoor op Rothschild Boulevard in het centrum van Tel Aviv klapt Sam Jacobson (34) enthousiast zijn laptop open. Op het scherm verschijnt een veelkleurige schijf met de namen van allerlei cannabisrassen. De schijf draait rond en iedere klik toont gedetailleerde informatie over de werking en het gehalte THC, CBD, CBN en andere werkzame stoffen van specifieke soorten. ,,De markt voor medicinale wiet wordt in hoog tempo volwassen. Merken en grote bedrijven zijn steeds belangrijker, zegt Jacobson. ,,Met deze digitale catalogus springen we daarop in." Overdag werkt Jacobson (36) als softwareprogrammeur bij een bedrijf dat spelletjes voor Facebook ontwikkelt, zoals veel jonge inwoners van Tel Aviv; zijn avonden en vrije dagen gaan op aan de ontwikkeling van het digitale wiel van Cannabiscope, het bedrijf dat hij vorig jaar met zijn Amerikaanse partner David Schacter begon. De twee zien gouden bergen nu medicinale cannabis in steeds meer landen wordt gelegaliseerd. Alleen al de Noord-Amerikaanse markt groeit in 2020 naar ruim 16,5 miljard euro per jaar. Ook landen als Duitsland en Brazilië zetten grote stappen op weg naar legalisatie.

Breath of life

Jacobson en Schacter zijn bepaald niet alleen. Sinds de Israëlische regering dit jaar groen licht gaf voor de ontwikkeling, productie en export van medicinale cannabis vroegen meer dan 500 lokale bedrijven een exportvergunning aan. De meesten hebben onopvallende namen als Syqe Medical, Breath of Life en iCan. Sommigen verbouwen het gewas op grote schaal. Zo opent Breath of Life dit jaar 's wereld grootste onderzoeks- en productiefaciliteit voor medicinale cannabis, waar naar schatting meer dan 80 ton per jaar zal worden geproduceerd. Andere bedrijven maken medisch gekeurde pillen, inhalatietoestellen en wietolie die kunnen worden gebruikt voor pijnbestrijding en bij de behandeling van alzheimer, aids en bepaalde vormen van kanker. Cannatech, de jaarlijkse beurs voor de industrie in Tel Aviv, is uitgegroeid tot een van de meest prominente evenementen in de sector. Tegelijk zetten internationale farmaceuticabedrijven overal in Israël centra voor medisch onderzoek naar de plant op. ,,Israël was in 1996 het eerste land waar doktoren medicinale cannabis mochten voorschrijven. Dat heeft te maken de liberale houding van de regering en de lange traditie van wetenschappelijk onderzoek naar cannabis", legt Jacobson uit. Hij doelt op de Israëlische chemicus Raphael Mechoulam die in de jaren 50 als eerste de werkzame stoffen in cannabis wist te isoleren.

Onzekere markt

Sindsdien nam het onderzoek een hoge vlucht in het land. De Amerikaanse farmaceuticabedrijven willen kapitaliseren op de aanwezige kennis. Ondanks de voortgaande legalisatie in Amerikaanse staten is klinisch onderzoek naar de plant in het land vaak niet toegestaan. Door de eerste stadia van het onderzoek in Israël te doen proberen ze de strenge regels van de Amerikaanse zorgautoriteit te omzeilen.



,,Er heerst goudkoorts in de VS, maar het is een onzekere markt. Veel Israëlische wietboerderijen draaien nu verlies terwijl ze hopen dat de VS import snel toestaat", zegt Schacter, die in 2014 Nederland bezocht om de markt te verkennen. ,,Hoewel medische wiet in Nederland ook is toegestaan, is er maar één gelegaliseerde teler en ook qua wetenschappelijk onderzoek gebeurde er weinig."