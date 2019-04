Media over inferno: Frankrijk, Europa en de wereld in het hart geraakt door ‘Notre Drame’

Maar ook in andere landen wordt getreurd om de vlammenzee die bijna het complete dak van de kerk in de as legde. De Engelse krant de Telegraph schrijft dat er een nieuwe ‘Victor Hugo’ nodig is om de kathedraal te restaureren. The Guardian schrijft in haar commentaar: ,,Het is alsof het hart van Frankrijk en de ziel van Europa plots zijn verscheurd. De Notre-Dame is van ons allemaal.” Veel gebruikte tekst: Frankrijk huilt om haar geliefde dame’ De Britse tabloid The Sun kopt: ‘Notre Doom’, de Daily Mail meldt: Negen eeuwen van historie verloren door een niet-heilig (unholy) inferno.