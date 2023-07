Media loven Argentijnse arts die Nederlandse vrouw 1,5 uur lang reanimeerde op KLM-vlucht

Een Argentijnse arts is door media in zijn land uitgeroepen tot held omdat hij dinsdag aan boord van een KLM-toestel het leven redde van een Nederlandse vrouw. Die verloor boven de Atlantische Oceaan het bewustzijn en had geen polsslag meer. ,,Het was verschrikkelijk’’, verklaarde Jonatan Mareco (36) achteraf.

Het incident vond plaats op vlucht KL701 van Amsterdam naar Buenos Aires, toen het vliegtuig Brazilië naderde. Tegen zonsopgang plaatselijke tijd (rond middernacht onze tijd) hoorde de reumatoloog een oproep van de bemanning of er een dokter aan boord was. Hij meldde zich meteen, net als zijn collega Rodrigo Salinas, hoofd van de artritis-afdeling van het Hospital Italiano in La Plata, zo’n 60 kilometer ten zuidoosten van de Argentijnse hoofdstad.

,,We kregen te horen dat een vrouwelijke passagier onwel was geworden en medische hulp nodig had’’, zei Mareco tegen de regionale krant El día de La Plata en nieuwsportaal 0221. Beide artsen ontfermden zich onmiddellijk over de vrouw, die in het gangpad lag. ,,Ze was bewusteloos en had geen polsslag meer. Terwijl mijn collega plaatsnam bij haar voeten, voerde ik medische handelingen uit om haar luchtweg open te houden en om te zien of ze geen hypoglykemie had (te laag bloedsuikergehalte). Daarna begon ik de vrouw te reanimeren.’’

Behoorlijk chaotisch

Zijn pogingen om het leven van de vrouw te redden, zouden uiteindelijk anderhalf uur duren tot het toestel een noodlanding maakte in het Braziliaanse São Paulo. Daar ontfermde een medisch noodteam zich over de vrouw. Mareco kijkt naar eigen zeggen terug op een ‘verschrikkelijke’ ervaring.

,,De situatie aan boord was behoorlijk chaotisch door de wanhoop van de echtgenoot van de vrouw, die alleen Nederlands sprak, en passagiers die zich verdrongen om te zien wat er gebeurde. Bovendien hadden we nauwelijks ruimte om te werken, wisten we niet meteen waar de eerstehulpkit was en bleken er maar twee zuurstofslangen aan boord te zijn. Ook hadden we last van turbulentie waardoor het vliegtuig heen en weer ging.’’

De taalbarrière met de man van de Nederlandse kon worden beslecht dankzij enkele passagiers die vertaalden. Mareco en zijn collega hielpen na de landing op de luchthaven van São Paulo nog om de vrouw op een brancard te leggen. De Nederlandse, die 42 jaar oud bleek te zijn, werd overgebracht naar een ziekenhuis in de stad.

Het KLM-toestel vloog vervolgens naar Buenos Aires. De twee Argentijnse artsen, die op de terugweg waren van een congres, kregen luid applaus van de passagiers voor hun heldhaftige optreden.

Volledig scherm Het medische noodgeval vond plaats aan boord van een Boeing 787-9 Dreamliner van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. © KLM

Geluk gehad

De Nederlandse vrouw heeft volgens Mareco geluk gehad. ,,Het incident vond plaats in de buurt van Brazilië. Als het eerder was gebeurd dan zou het erger zijn geweest. Bovendien zouden mijn collega en ik aanvankelijk niet aan boord hebben gezeten omdat de vlucht overboekt was. De KLM had ons al aangeboden een dag later te vliegen en te overnachten in een hotel op de luchthaven’’, aldus de reumatoloog.

De KLM wil alleen kwijt dat vlucht KL701 dinsdag is uitgeweken naar São Paulo in verband met een medisch noodgeval. ‘Om privacyredenen verstrekken we verder geen informatie’, laat een woordvoerster weten.

