Medewerkster omgekomen bij gijzeling in supermarkt Los Angeles

'Ecuador wil Julian Assange uit ambassade in Londen zetten'

Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, verliest mogelijk spoedig zijn veilige onderkomen in de ambassade van Ecuador in Londen. ,,De Ecuadoraanse president Lenin Moreno wil in de Britse hoofdstad onderhandelen over een overeenkomst met Groot-Brittannië om Assange's asiel in te trekken", zei onderzoeksjournalist Glenn Greenwald op de website The Intercept.