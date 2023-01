Medewerkers Biden vinden meer documenten uit tijd vicepresidentschap

Medewerkers van de Amerikaanse president Joe Biden hebben nog meer geheime documenten aangetroffen, meldt de New York Times . Maandag werd al bekend dat afgelopen november geheime documenten van Biden zijn gevonden in zijn privékantoor bij een denktank in Washington D.C.

De nieuwe partij documenten werd op een andere locatie gevonden dan het kantoor bij de denktank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, maar de precieze locatie waar de stukken werden aangetroffen is niet bekend. Ook het classificatieniveau en de omvang van de vondst is nog niet duidelijk. Bovendien is niet bekend wanneer de tweede partij documenten werd gevonden en of de zoektocht naar geclassificeerd materiaal uit de tijd dat Biden vicepresident was nu is afgerond. Het Witte Huis heeft nog niet op de meest recente ontdekking gereageerd.

Bij de vondst van van afgelopen november, die eerder deze week bekend werd gemaakt, zou het gaan om een tiental documenten die dateren uit de tijd dat hij vicepresident was. Biden liet weten ‘verbaasd’ te zijn over de vondst en zei niet op de hoogte te zijn van de precieze inhoud van de papieren. Hij zegde zijn medewerking toe aan het ministerie van Justitie, dat een onderzoek heeft geopend naar de kwestie, en het Nationaal Archief, dat direct beschikking kreeg over de documenten. Geclassificeerde documenten dienen na het aflopen van een ambtsperiode te worden overgedragen aan het Nationaal Archief.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten en wordt door Republikeinen al aangegrepen om Biden hypocriet te noemen omdat hij eerder kritiek uitte op zijn voorganger Donald Trump, die na zijn presidentschap een grote hoeveelheid documenten had meegenomen naar zijn huis in Florida. Vorig jaar bleek dat Trump deze documenten verborg, toen de federale politiedienst FBI in augustus meer dan 13.000 overheidsdocumenten aantrof. De huiszoeking kwam er nadat Trump meerdere keren was verzocht geheime documenten over te dragen en hij deze verzoeken niet had ingewilligd. Naar Trump loopt naar aanleiding van de vondst een strafrechtelijk onderzoek.