Medegevangene neemt wraak op aanslagpleger Stockholm

Er is niets bekend over de toestand van Akilov. De politie bevestigt de aanval, maar geeft geen verder commentaar. De twee gedetineerden zijn opgesloten in een isoleercel, aldus SVT.

Land uitzetten

Rakhmat Akilov, een geradicaliseerde asielzoeker die een verblijfsvergunning in Zweden is geweigerd, was met een vrachtwagen ingereden op voetgangers in de Zweedse hoofdstad. In juni werd hij daarvoor tot levenslang veroordeeld. In de praktijk komt levenslang, de zwaarst mogelijke straf in Zweden, neer op zo'n zestien jaar gevangenis. De bijzondere rechtbank voor terrorismezaken voldeed ook aan het verzoek van het parket om de man het land uit te zetten na zijn straf. Hij krijgt daarnaast een verbod om het grondgebied nog te betreden.