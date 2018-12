May waarschuwt voor gevolgen als parlement brexitdeal afwijst

De Britse premier Theresa May heeft parlementariërs gewaarschuwd dat ze het land ‘naar volstrekt onbekende wateren voeren’, als ze de overeenkomst die May met de EU over de brexit heeft gesloten, dinsdag afwijzen.

Brexit met, of brexit zonder deal; dat is de vraag die het Britse parlement deze week moet beantwoorden. May probeert haar impopulaire brexitdeal door het parlement te loodsen. Maar alles lijkt erop te wijzen dat een meerderheid dinsdag tegen May’s voorstel stemt. Geruchten dat de premier daarom overweegt de stemming uit te stellen, zijn uitdrukkelijk weersproken door ‘Downing Street’.

Verdeeld

In Londen waren er vandaag demonstratie van voor- en tegenstanders van het plan om uit de Europese Unie te stappen. Hoe verdeeld het land is, blijkt ook uit een opinieonderzoek dat de krant The Independent vandaag publiceerde. 52 procent van de bevolking er voorstander van dat het land toch EU-lid blijft.

Het percentage van de Britse ondervraagden over het al of niet lid blijven van de EU is volgens de opiniepeilers van BMG Research sinds de zomer toegenomen. Zij kregen in het onderzoek deze maand de meerderheid. De reden is waarschijnlijk dat het opzeggen van het EU-lidmaatschap ingewikkelder en economisch schadelijker is dan velen eerder dachten.

In het referendum in 2016 dat de toenmalige Conservatieve premier David Cameron over EU-lidmaatschap liet houden, stemde 51,9 procent van de kiezers voor de brexit, voornamelijk kiezers in Engeland en Wales.

Volgens het opinieonderzoek zijn de ondervraagden ook geen voorstander van de overeenkomsten die premier Theresa May over het einde van het lidmaatschap met de EU heeft gesloten. Slechts 13 procent ziet de overeenkomst zitten.