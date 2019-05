May’s dagen lijken geteld, prominent kabinetslid stapt op

Minister Leadsom, die fungeerde als spil tussen de regering van May en het Lagerhuis, geldt als een partijprominent. Ze zegt dat ze de nieuwe brexitdeal die May in stemming wil laten brengen, niet kan verdedigen. ,,Met veel spijt en een zwaar gemoed heb ik besloten om ontslag te nemen", schreef Leadsom op Twitter.

De positie van May kwam woensdag nog verder onder druk te staan vanwege de onvrede over haar aangepaste brexitdeal, die ze begin juni aan het Lagerhuis wil voorleggen. Daarin staan nieuwe punten om andere partijen in het Lagerhuis tegemoet te komen. Vooral het feit dat in het nieuwe voorstel de optie wordt opengehouden om een tweede brexitreferendum te organiseren, stuit partijgenoten van May tegen de borst.

May ontmoet vrijdag de voorzitter van het invloedrijke ‘1922-comité’ van haar partij. Dat orgaan vertegenwoordigt de ‘gewone’ conservatieve parlementsleden. Het comité zou woensdag hebben overlegd over mogelijkheden de partijregels aan te passen zodat May op korte termijn kan worden weggestemd.

De premier, die ook partijleider is, kan momenteel niet opzij worden geschoven met zo’n vertrouwensstemming. Dat mag namelijk maar één keer per jaar worden geprobeerd en May overleefde in december ook al zo’n aanval op haar positie. Het comité besloot volgens twee ingewijden de regels vooralsnog niet aan te passen.

Slechte polls

May zag haar gezag de afgelopen maanden steeds verder afbrokkelen. Het Lagerhuis verwierp haar brexitdeal met de EU al drie keer en haar partij leed een zware nederlaag bij lokale verkiezingen. Peilingen voorspellen dat de conservatieven opnieuw worden afgestraft bij de Europese verkiezingen van donderdag. De partij van May staat op slechts twaalf procent in de polls. Ver achter de Brexit Party van Nigel Farage, die op 35 procent van de stemmen afkoerst.