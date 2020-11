Massastranding in Nieuw-Zeeland: honderd dolfijnen overleden

De dolfijnachtigen spoelden in de loop van afgelopen weekend aan. Hulp kwam pas laat op gang aangezien de locatie moeilijk te bereiken is.

Eenmaal ter plaatse beek het merendeel van de dolfijnen te zijn overleden. Volgens het Nieuw-Zeelandse ministerie van Natuurbescherming gaat het om 97 Indische grienden en 3 tuimelaars. ,,Nog maar 26 grienden waren in leven toen we ze aantroffen”, meldt een woordvoerster. ,,Maar die zagen er al erg verzwakt uit.”

Euthanasie

Er is besloten om de nog in levende dieren te euthanaseren. Ze terug in zee duwen leek geen redelijke optie: de golven waren te hoog, en er zwommen waarschijnlijk grote haaien in de buurt. Hoe de massastranding kon gebeuren is niet geheel duidelijk. Al gebeurt het vaker op de Chathameilanden.