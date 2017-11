Massamoordenaar Charles Manson na ruim 45 jaar gevangenisstraf overleden

De sekteleider, die tot levenslang is veroordeeld, werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Wat hij mankeerde werd niet bekendgemaakt. In januari moest Manson ook al naar het ziekenhuis, voor wat toen een dringend medisch probleem werd genoemd.



Manson zat meer dan 45 jaar in de gevangenis. In de jaren zestig verzamelde hij een schare overwegend jonge vrouwelijke volgelingen die bekend stond als de 'Manson Family'. In de zomer van 1969 zette hij ze aan zeven mensen te vermoorden, onder wie Tate, de zwangere vrouw van regisseur Roman Polanski.



Volgens het Openbaar Ministerie was de moordpartij onderdeel van een plan van Manson om een rassenoorlog te ontketenen.