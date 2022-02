Marokko houdt adem in: Rayan (5) gevallen in diepe waterput

VideoIn Marokko is een race tegen de klok gaande om het leven van de 5-jarige Rayan te redden. Hij viel eergisteren in een diepe waterput.

In Tamorot, in de provincie Chefchaouen in het noordoosten van Marokko, is de 5-jarige jongen dinsdagavond in een diepe waterput gevallen. Het kind viel tot wel 32 meter naar beneden in de 50 centimeter brede en 35 meter diepe put. De reddingsoperatie is extra moeilijk omdat het zo krap is. Daarbij is er op die diepte ook weinig zuurstof. Inmiddels worden extra zuurstof, drinkwater en ook voedsel via buizen geleverd.



Er zijn volgens lokale media uiteenlopende dingen geprobeerd om Rayan te redden. Vijf zware machines zijn ingezet en ook het leger helpt mee. De machines zouden met een schacht naast de put op een diepte van 20 meter zitten. Heel Marokko leeft mee met de zenuwslopende reddingsoperatie. Ook kinderen boden zich aan om af te dalen.

Lees ook Ouders Spaanse Julen (2) schikken met eigenaar van put die hun zoontje het leven kostte

Hij ademt

Inmiddels zit de jongen al meer dan 40 uur vast. Volgens de autoriteiten zou hij nog wel in leven zijn. Op videobeelden is te zien hoe reddingsmedewerkers een camera tientallen meters laten zakken totdat het jongetje in beeld verschijnt. Hij is gewond, maar ademt nog en kan bewegen. ,,Ik weet niet hoe het gebeurd is”, heeft Rayans moeder tegen lokale media gezegd.

Kan levensgevaarlijk zijn In 2019 viel de 2-jarige peuter Julen in een bijna 110 meter diepe boorput in het Zuid-Spaanse Totalán, vlakbij Málaga. Vanwege het harde gesteente hadden reddingswerkers moeite om hem te bereiken. Uitendelijk boorden ze een tunnel naar de plek waar Julen lag. Na dertien dagen werd het levenloze lichaam van de jongen aangetroffen op een diepte van ongeveer zeventig meter. Het jongetje bleek te zijn overleden aan ernstig hoofdletsel en andere verwondingen als gevolg van zijn val. Eveneens in 2019 overleed de 2-jarige Sujith Wilson na een val in een 180 meter diepe put in India. Hij was met vriendjes aan het spelen toen hij in de put viel en dertig meter naar beneden viel. Reddingswerkers hadden moeite hem te bereiken. Dat lukte toen een tweede gat werd gegraven. De jongen bleek toen al enkele dagen te zijn overleden. Datzelfde jaar werd de val in een put ook van een ander jongetje in India fataal. Fatehvir Singh viel in een 33 meter diepe put die door zijn familie was gegraven om hun akkers te irrigeren. De put was al jaren niet meer in gebruik. Hij werd na 110 uur gevonden.

Volledig scherm Op sociale media in Marokko is #saverayan trending. © Fotobewerking AD

De reddingsoperatie zou dinsdagavond omstreeks 17.00 uur (lokale tijd) zijn begonnen in het landelijke gebied. Tamorot ligt in de noordelijke provincie Chefchaouen. Al zeker twee keer probeerden vrijwilligers af te dalen in de schacht. Sommige sites schrijven dat de put in totaal zelfs 60 meter diep is en maar een halve beter breed. Het is voor volwassenen vrijwel onmogelijk om Rayan te bereiken: in de diepte is maar weinig zuurstof. De jongen zou van reddingswerkers via een touw al wel zuurstofflessen, voedsel en water hebben gekregen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.