Marokko diep geschokt door wrede moord op Scandinavische toeristen

Stukje bij beetje kwam het nieuws naar buiten. Inmiddels heerst in Marokko verbijstering over de dood van de twee Scandinavische toeristen die in het Atlasgebergte in Marokko dood werden aangetroffen. Steeds duidelijker wordt dat de vrouwen slachtoffer waren van een terreuraanslag. Hun kelen werden doorgesneden en een van hen zou zijn onthoofd. Volgens de Marokkaanse veiligheidsautoriteiten zijn vier verdachten opgepakt. Intussen is er een filmpje opgedoken waarin het kwartet poseerde voor de vlag van Islamitische Staat (IS) en trouw zwoer aan Abu Bakr Al-Baghdadi, de leider van de terreurorganisatie.

Vijanden van Allah

De moord op een van de vrouwen werd met een telefoon gefilmd. Het doorsnijden van haar keel is gruwelijk in beeld gebracht, aldus een verslaggever van de Franse krant Le Monde, die de video heeft gezien. Een dader spreekt daarbij herhaaldelijk de woorden ‘vijanden van Allah’ uit. Hij heeft het ook over wraak voor aanvallen door ‘vliegtuigen van kruisvaarders’ op onze broeders in de Syrische stad Hajine. Onderzoek heeft uitgewezen dat de beelden authentiek zijn. Een van de verdachten werd al dinsdag opgepakt in Marrakesh. Na een klopjacht konden de drie anderen gisteren worden opgepakt bij een bushalte.

Volgens Abdellah Rami, een Marokkaanse veiligheidsexpert, zou dit de eerste terroristische aanval zijn buiten een grote stad. De laatste grote terreuraanslag in Marokko was in 2011 op een café in Marrakesh, waarbij zeventien mensen omkwamen. ,,Het is duidelijk wat de ideologie hierachter is, maar tot welke organisatie de mannen precies behoren, blijft vooralsnog vaag. Was het een slapende cel of hebben ze dit zelfstandig georganiseerd?” aldus Rami vandaag in The New York Times.

Volledig scherm De politie heeft foto's verspreid van de drie terroristen die namens IS twee Scandinavische toeristen zouden hebben vermoord. © AFP

Marokko is erg geschrokken van de aanslag. Om de slachtoffers, het verdriet van de nabestaanden en de wreedheid van hun dood, maar ook om de mogelijke lokale gevolgen. Volgens terreurexpert Rami hebben de terroristen een kwetsbare en lastig te beschermen sector van de Marokkaanse economie geraakt. Toerisme is na landbouw de belangrijkste bron van inkomsten van het land. Als toeristen slachtoffer zijn van criminele activiteiten, wordt dat meestal klein gehouden. Tegelijk loopt de Marokkaanse overheid voorop in de strijd tegen islamitische terreur. Er wordt intensief samengewerkt met westerse veiligheidsdiensten, wat de nodige aanslagen in West-Europa zou hebben voorkomen. Niettemin telt Marokko zelf zo’n 1700 Syriëgangers. De afgelopen jaren trok Marokko juist extra toeristen na aanslagen in andere, concurrerende, reisbestemmingen als Tunesië en Turkije. Verschillende landen hebben hun reisadvies naar Marokko inmiddels aangescherpt.

Vriendinnen

Volledig scherm De Noorse Maren Ueland © AFP

De lichamen van de 24-jarige Louisa Vesterager Jespersen uit Denemarken en de 28-jarige Maren Ueland uit Noorwegen, vriendinnen van elkaar, werden gevonden door Franse toeristen. Ze bevonden zich op 10 kilometer van Imlil, een klein dorpje in de Hoge Atlas aan de voet van de 4167 meter hoge berg Toubkal. ,,Mijn partner en ik zijn hier op vakantie”, aldus de Française. ,,We maakten een kleine wandeling en vonden een open tent. Toen zagen we die meisjes, een vreselijk aanzicht. We zullen dit de rest van ons leven meedragen. De daders hebben we niet gezien. Daar mogen we ons gelukkig om prijzen.”

Nieuws over de aanslag sijpelde maar langzaam door. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat het zou gaan om een seksuele misdaad. Volgens de Marokkaanse autoriteiten hadden de twee ‘sporen van geweld door messen’ aan hun hals. Een bron dicht bij het onderzoek heeft inmiddels gemeld dat de keel van de Deense vrouw was doorgesneden en dat de Noorse zou zijn onthoofd.

Volledig scherm Geschrokken dorpelingen praten in Imlil over de dubbele moord. © AFP

De daders zouden in hetzelfde gebied verbleven hebben als de vrouwen en zouden hen mogelijk al eerder op de dag gestalkt hebben, voor ze de vrouwen in hun slaap verrasten en vermoordden. De Marokkaanse politie gaf foto’s van de verdachten vrij.

Maand

De vrouwen waren een maand in Marokko en brachten één nacht door in Faouzi, een hotel in Marrakesh dat geliefd is bij rugzaktoeristen. ,,Ze hebben op maandag 10 december ingecheckt en zijn één nacht gebleven”, aldus een werknemer. ,,In het begin waren ze met vijf. Drie van hen gingen surfen, Maren en Louisa zijn de stad ingetrokken. Om 17 uur keerden ze terug om hun bagage op te halen. Ze trokken kleren aan om de bergen in te trekken. Ze amuseerden zich duidelijk. Intussen stonden er buiten drie kerels hen op te wachten. Die Marokkanen zagen er jong uit, zeker geen criminelen. Volgens mij hebben ze de meisjes toen voor het eerst aangesproken. Ze zijn samen vertrokken en sindsdien heb ik hen niet meer gezien. Drie dagen geleden ving ik op dat ze vermoord waren.”

In Imlil heerst verslagenheid na de dubbele moord. ,,Onze regio is veilig, degenen die dit hebben gedaan komen niet hiervandaan”, aldus een lokale herbergier. De baas van een restaurant had de vrouwen nog bediend, enkele dagen voor ze vermoord werden. ,,Ze hadden het naar hun zin. Ze zeiden dat ze de Toubkal wilden beklimmen, de hoogste berg van het Atlasgebergte. Ik raadde hen aan om een lokale gids mee te nemen, maar die hadden ze naar eigen zeggen niet nodig. De politie heeft onze camerabeelden opgevraagd. We snappen niet hoe iemand tot zoiets in staat kan zijn, zoiets vreselijks is hier nooit eerder gebeurd.”