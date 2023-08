Marokkaanse man moet vijf jaar de gevangenis in voor ‘kritiek op koning’ in Facebookberichten

Een Marokkaanse internetgebruiker is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het bekritiseren van koning Mohammed VI op Facebook. Hij schreef volgens zijn advocaat berichten over de normalisatie van de banden van het land met Israël.

Said Boukioud (48) werd deze week veroordeeld voor berichten waarin hij de toenadering tussen Marokko en Israël aan de kaak stelde ‘op een manier die zou kunnen worden geïnterpreteerd als kritiek op de koning’, zegt advocaat El Hassan Essouni volgens The Guardian. Hij is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Volgens de grondwet van Marokko zijn buitenlandse zaken het voorrecht van de monarch, koning Mohammed VI. Marokko en Israël normaliseerden hun betrekkingen in december 2020, als onderdeel van de zogeheten Abraham-akkoorden. In die akkoorden is onder meer afgesproken om meer handel te drijven en samen te werken op het gebied van toerisme. Ook delen ze nu inlichtingen en militaire kennis.

Maar niet alle Marokkanen steunen dit, vooral sinds de opkomst van de extreemrechtse coalitie onder leiding van premier Benjamin Netanyahu in december vorig jaar. Veel Marokkanen hebben ook sterke pro-Palestijnse standpunten.

‘Uitdrukkelijke afwijzing’

De berichten op Facebook dateren van eind 2020, toen Boukioud in Qatar woonde en werkte. Hij wees de banden met Israël in die posts uitdrukkelijk af, maar hij had ‘niet de intentie om de koning daarmee te beledigen’, zegt zijn advocaat. Het vonnis van de rechtbank in Casablanca is dan ook ‘hard en onbegrijpelijk’, aldus de advocaat. Boukioud verwijderde de berichten en sloot zijn account toen hij vernam dat hij in Marokko werd vervolgd, aldus de advocaat.

Boukioud werd veroordeeld op basis van een wetsartikel dat een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar oplegt aan een ieder die de monarchie ondermijnt. Die straf kan worden verhoogd tot vijf jaar als een overtreding in het openbaar wordt begaan, ‘met elektronische middelen’.

Mensenrechtenactivisten zeiden eerder al dat de wet de vrijheid van meningsuiting belemmert en dat er vraagtekens zijn over de formulering wat een ‘aanval op de monarchie’ precies behelst.