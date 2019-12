Marine van China, Rusland en Iran gaan samen oefenen

Nederlan­der (49) in Cambodjaan­se cel voor 3 gram drugs en leveren aan andere toeristen

9:46 Een 49-jarige Nederlandse toerist moet in Cambodja een jaar celstraf uitzitten omdat hij was opgepakt met ruim 3 gram harddrugs. Een rechter in het Aziatische land achtte hem schuldig aan het gebruik en de distributie van verdovende middelen.