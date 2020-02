Marathon van Tokio weert recreanten, 99 nieuwe besmettingen op cruiseschip Japan

Video Politie VS deelt beelden van meisje (9) dat peuter van verdrin­kings­dood redt

16 februari ‘In Amerika sterven elke dag drie kinderen door verdrinking’. Met die woorden begint de politie van Livonia in de Amerikaanse staat Michigan haar bericht op Facebook, om daarna een filmpje te delen van een hotelzwembad in de stad. Een peuter stapt het water in en niemand heeft het in de gaten.