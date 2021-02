Mannetjesijsbeer doodt vrouwtje tijdens seks in Amerikaanse dierentuin

De mannelijke ijsbeer Nuka heeft in een Amerikaanse dierentuin een vrouwtje van zijn soort gedood toen hij probeerde met haar te paren. Het park waar het dodelijke incident plaatsvond, Detroit Zoo, is geschrokken. ,,Dit was heel onverwacht.”

De 16-jarige Nuka heeft het vrouwtje Anana (20) maandag gedood, terwijl hij probeerde te paren. Anana leefde sinds januari 2020 in de dierentuin in de Amerikaanse staat Michigan.

Fysieke dominantie

Nuka en Anana leefden in 2020 een tijdje samen, voordat ze een paar maanden gescheiden werden. Volgens Detroit Zoo hebben er nooit incidenten plaatsgevonden tussen de twee. In het kader van een fokprogramma keerde Anana afgelopen week weer terug bij Nuka in het verblijf.

Het is bekend dat geslachtsgemeenschap tussen grote roofdieren, zoals beren, soms agressief verloopt. ,,Vaak hoort er fysieke dominantie bij”, vertelt Scott Carter van Detroit Zoo tegen de zender WDIV-TV. ,,Dat zie je als bijvoorbeeld de mannelijke ijsbeer het vrouwtje bij haar nek pakt en daarin bijt.”

Dat Nuka, die sinds 2011 in het park verblijft, daarbij het 20-jarige vrouwtje heeft gedood, is een schok voor de medewerkers. ,,Dit was heel onverwacht”, aldus Carter. ,,Het personeel is verbijsterd door het overlijden van Anana. We zagen deze tragische gebeurtenis niet aankomen.” Detroit Zoo verklaart niet op welke manier Anana precies om het leven is gekomen.

IJsbeertweeling

In het verleden heeft Nuka wél succesvol gepaard, laat de dierentuin in een persbericht weten. Afgelopen november is het park nog verblijd met een ijsbeertweeling, waarvan Nuka de papa is. De tweeling en hun moeder Suka leven in een apart verblijf.

Detroit Zoo meldt dat het park al tientallen jaren geen dodelijk voorval tussen dieren heeft meegemaakt. De laatste keer was in 1998; toen ging het toevallig ook om een dodelijk incident onder ijsberen.

