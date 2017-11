Manafort biedt rechtbank miljoenen om huisarrest af te kopen

Op vrijdag zei Trump nog in een interview dat hij zal worden vrijgepleit van enige betrokkenheid bij de inmenging van Rusland in de verkiezingen op voorwaarde dat Mueller het onderzoek eerlijk uitvoert. ,,Ik hoop dat hij alles eerlijk behandelt en als dat zo is, ben ik heel blij, want ik ben echt niet betrokken bij enige inmenging met Rusland, geloof me, dat is het laatste waarbij ik betrokken ben", aldus Trump.



Hij zei verder dat hij Manafort had aangenomen op aanraden van een vriend en succesvolle zakenman. Op de vraag waarom Trump hem heeft ontslagen, antwoordde hij: ,,Ik denk dat we op een bepaald moment iets hebben vernomen dat hij op een of andere manier te maken had met bepaalde naties, ik weet eigenlijk niet meer wat het precies was."



Gisteren liet een van Trumps advocaten weten in te zullen grijpen mocht speciaal aanklager Mueller het bereik van zijn onderzoek uitbreiden naar vastgoeddeals die Trump heeft gesloten in de hoedanigheid van zakenman voor de Trump Organization.