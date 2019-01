Man wil vrouw ontvoeren en achtervolgt haar tot in karatestudio

De man probeerde donderdag rond negen uur ’s avonds aan Statesville Avenue in Charlotte de vrouw met brute kracht in zijn auto te sleuren. De dame kon zich lostrekken en rende weg, op zoek naar hulp. Ze sprintte een karatestudio in de buurt in. De man besloot de vrouw tot in de studio te achtervolgen. Geen slimme zet, aldus de lokale politie.

,,We hadden net een les voltooid toen een vrouw binnen kwam en riep dat iemand haar probeerde pijn te doen”, vertelt instructeur Randall Ephraim aan CNN. ,,Kort daarna rende een grote kerel het gebouw binnen. Ik dacht eerst dat het misschien een willekeurige bezoeker was die voor informatie over lessen kwam. Maar hij liet blijken dat hij er was voor de vrouw. Zij riep dat ze hem niet kende en dat hij haar wilde ontvoeren.”



De karate-instructeur vroeg de man vriendelijk of hij de studio wilde verlaten, maar die wou van geen wijken weten. Integendeel, hij trok de gewelddadige kaart. ,,Hij werd agressief, dus kreeg hij een gepaste reactie”, aldus Ephraim. De man werd gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Hij wordt vervolgd voor poging tot ontvoering en geweldpleging.