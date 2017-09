Man wiens date poep uit raam gooide: ik ben haar een drankje verschuldigd

,,We zaten de documentaire van Louis Teroux te kijken over Scientology, toen ze naar het toilet ging. Even later kwam ze terug en ze zei: 'Ik weet niet goed hoe ik je dit moet vertellen, Liam, het is heel ongemakkelijk, maar je toilet spoelde niet door. Ik raakte in paniek dus ik heb het in papier gewikkeld en uit het raam gegooid'."



Hoewel Smith voorstelde om met een hamer het raam kapot te slaan, dacht zijn date, die anoniem wil blijven, er wel bij te kunnen door tussen de ramen te klimmen. ,,Ze kon erbij, waardoor we het alsnog door de wc konden spoelen, maar zij bleef vastzitten."



Er zat niets anders op dan de brandweer te bellen, die de vrouw uiteindelijk kon bevrijden.