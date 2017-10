Man vrijgesproken van moord op dochter omdat 7-jarige zoon bekent

Een Amerikaanse man die verdacht werd van de moord op zijn 2-jarige dochter is vrijgelaten door een opmerkelijke openbaring. Zijn 7-jarige zoon verklaarde dat hij zijn zusje per ongeluk had verstikt.

Anthony Michael Sanders zat ongeveer anderhalf jaar vast voor verstikking van de kleine Ellie Mae Sanders. De jury oordeelde in 2015 dat de man zijn kind vermoedelijk tijdens een woedeaanval om het leven had gebracht.



Het meisje had bloedingen in en rond de ogen, die duidden op verstikking. Ook had ze bijtplekken op haar rug die volgens een autopsierapport van een volwassene leken te komen.

Computerspelletjes

Vader Sanders zou zijn handen over haar neus en mond hebben gelegd tot ze stierf, mogelijk omdat ze hem stoorde toen hij aan het gamen was. ,,Een woedeuitbarsting”, concludeerde Jason Babcock van een Texaanse politiekorps.



,,Hij was gek op gamen en speelde hele dagen spelletjes”, zei Babcock tegenover de Amerikaanse pers. ,,Vermoedelijk heeft zijn dochtertje hem onderbroken tijdens een van die spelletjes.”

Tragische twist

Sanders ontkende de moord in alle toonaarden, maar werd gearresteerd en vervolgd. Vanaf april 2016 zat hij in de Tarranty County Jail, tot de tragische twist volgde.

Sanders zoontje bekende zijn daad afgelopen zomer. Hij zou zijn moeder Cassie Wright meerdere keren hebben verteld dat hij een zwaar kussen op het gezicht van zijn zusje had gelegd toen ze aan het spelen waren en dat hij het kussen niet meer opgetild kreeg. ,,Het kussen was heel zwaar, het lukte me niet om het weg te halen.” Tegenover onderzoekers verklaarde hij later hetzelfde.