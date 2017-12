Man vermoordt Japanse priesteres met samurai-zwaard

Het incident vond gisterenavond plaats toen de 58-jarige priesteres uit de auto stapte bij de tempel. Daar werd ze opgewacht door haar twee jaar jongere broer. Zijn vrouw maakte deel uit van de hinderlaag en viel de chauffeur van de priesteres aan. Hij kon de situatie ontvluchten, maar raakte wel gewond. De priesteres werd door haar broer in haar borst en in haar nek gestoken en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Naast haar lichaam werd een bebloed samurai-zwaard gevonden. Na de moord op zijn zus stak de broer zijn vrouw dood en zichzelf.



De vrouw was priesteres van de Tomiako Hachimangu tempel, opgericht door haar vader. Haar broer volgde de vader op in de jaren negentig, maar werd een aantal jaar later om onbekende reden ontslagen. De vader nam de functie weer over en benoemde zijn dochter als de eerste in de lijn der opvolging. Toen hij in 2010 met pensioen ging, werd zij dus de priesteres van de tempel.