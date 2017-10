Man valt agent aan met mes en rijdt in op voetgangers in Canada

De aangevallen agent is lichtgewond, schrijft CBC News. De diender stond tijdens een normale verkeerscontrole achter een wegafzetting, toen de verdachte - toen nog in een personenauto - inreed op de barricade. De agent vloog zo'n vier meter de lucht in. De verdachte stapte vervolgens uit en stak de agent meermaals met een mes.



Even later herkende de politie de verdachte bij een nieuwe verkeerscontrole. De man zat inmiddels in een bestelwagen. Met hoge snelheid reed hij richting het centrum van de stad. Talloze politiewagens, volgens getuigen minimaal vijftien, zetten de achtervolging in. De klopjacht kwam ten einde in een druk deel van de stad, waar veel uitgaanspubliek liep. De wagen raakte vier voetgangers en kwam daarna op de zijkant terecht.



De verdachte had volgens de politie een vlag van terreurorganisatie Islamitische Staat bij zich. ,,We denken dat dit individu alleen heeft gehandeld'', zei politiechef Rod Knecht op een persconferentie.