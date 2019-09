Man schuldig bevonden aan moord op Belgische burgemeester

‘Helse honden­vlees­fok­ke­rij’ opgerold in Zuid-Ko­rea: 90 dieren gered

17:55 Twee Britse tv-presentatoren en dierenactivisten zijn erin geslaagd om in Zuid-Korea 90 honden te bevrijden die onder erbarmelijke omstandigheden werden gefokt voor vleesconsumptie. De viervoeters, piepjonge en oudere exemplaren van allerlei rassen, keken de dood in de ogen in een illegaal slachthuis dat hondenvlees aan horeca levert. Zes pups zijn inmiddels ondergebracht bij gastgezinnen in Engeland. De grotere honden zijn overgevlogen naar de VS en Canada.