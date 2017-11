Man na 34 jaar aangehouden voor moord op eigen vrouw

Het lijkt erop dat de Amerikaanse politie erin geslaagd is om een 34 jaar oude moordzaak te kraken. De toen 23-jarige Debra Rodgers werd op 24 april 1983 dood teruggevonden in een bos op enkele kilometers van de melkboerderij in Loysville waar ze woonde. Ze was enkele dagen daarvoor als vermist opgegeven door haar man. Die laatste werd maandag opeens in de boeien geslagen voor moord.

Debra verdween op 22 april 1983, nadat ze pas laat naar huis was vertrokken van haar werk in een nationaal park in de buurt. Ze leefde samen met haar man Carl en hun 5-jarige dochter in een trailer op het erf van de familieboerderij. Pas de volgende dag vertelde Carl aan de familieleden van zijn vrouw dat ze spoorloos was. Hij leidde hen vervolgens naar het nationale bos om haar te zoeken. In het bos op een verlaten stukje weg vonden ze haar auto. Van Debra zelf was geen spoor.

Zoektocht

,,De zoektocht werd die avond stopgezet zonder haar te vinden'', aldus de openbare aanklager. ,,Carl weigerde om de auto te laten staan waar ze hem hadden gevonden en ondanks tegenwerpingen van haar familie dat de vrouw er zich in kon verschuilen tegen de kou, reed hij ermee naar huis.''

De volgende dag ging de zoektocht door en het was uiteindelijk de moeder van Debra die het lichaam van haar dochter vond. Het stoffelijk overschot lag beneden aan een helling, op een paar honderd meter van waar haar wagen had gestaan. ,,Haar shirt was opgetrokken tot halfweg haar borst, alsof ze versleept was'', volgens de autoriteiten. ,,Vlakbij lag een mes en op de schede stond de naam Carl.''

Polsen

Volgens de lijkschouwer was de vrouw gestorven aan slagen op haar hoofd en lichaam. Volgens de openbare aanklager zaten er ook diepe sneden in haar polsen, 'om het erop te laten lijken dat ze zichzelf iets had aangedaan'. ,,Maar in het verslag van de lijkschouwing was te lezen dat er enkele pezen in haar armen waren doorgesneden en dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat ze dat zelf had gedaan.''

Onderzoekers ontdekten ook dat Debra – die uitblonk in haar werk – nog maar net had gesolliciteerd voor een job als administratief bediende bij de Liquor Control Board van de staat. En dat zou opslag betekend hebben. Dat ging in tegen de verklaringen van haar echtgenoot Carl dat ze niet gelukkig was met haar baan en zelfmoordneigingen had.

Maar er rammelde nog wel meer aan wat de man vertelde. Zijn relaas van wat er de nacht van haar verdwijning was gebeurd, was niet consistent en later gaf hij ook toe dat ze ruzie hadden gemaakt en dat hij haar bij de arm had vastgegrepen. Er werd echter nooit iemand aangehouden in de zaak.

Advocaat

Tot nu. Want vorig jaar kwam er weer beweging in het dossier. Nadat het Openbaar Ministerie enkele onopgeloste zaken had bekeken, besloot het er toch nog mee door te gaan en de man van Debra in staat van beschuldiging te stellen. Het is onduidelijk op basis waarvan en waarom het zo lang duurde. Want volgens de advocaat die de man (62) intussen onder de arm nam, is er geen nieuw materiaal.

,,Carl zal dan ook onschuldig pleiten'', aldus Geoffrey McInroy. ,,Ik zal de zaak benaderen als een archeoloog en proberen om wat er van het bewijs over is samen te puzzelen.'' Rodgers zit in de cel zonder de mogelijkheid om op borg vrij te komen in afwachting van zijn proces. Hem wacht een levenslange gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld.

