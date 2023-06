Man met mes valt kinderen aan op Franse speelplaats, twee kinderen en volwassene in levensgevaar

,,We zagen iemand spelende, kleine kinderen aanvallen, dat was duidelijk zijn doelwit”, zegt een getuige tegen de eerdergenoemde krant. ,,Nadat mensen hem probeerden bang te maken, liep hij weg en kwam de politie ertussen. Hij sprak Engels. In het begin dachten we allemaal dat het in scène was gezet, maar door het geschreeuw van mensen beseften we dat het echt was, de man was in de war.”