‘Man met de hoorns’ wil tégen Trump getuigen tijdens afzettingsproces ‘omdat hij geen gratie kreeg’

De QAnon-sjamaan; de halfnaakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op zijn hoofd die begin januari het Capitool bestormde, zegt zwaar teleurgesteld te zijn in Donald Trump. Volgens zijn advocaat is hij dan ook bereid om het impeachmentproces tegen de voormalig president, op wie hij ‘smoorverliefd’ was, bij te wonen om er tegen hem te getuigen.

Jake Angeli, in de Verenigde Staten beter bekend als de QAnon-sjamaan, was begin januari een van de meest opvallende pro-Trump-deelnemers aan de bestorming van het Capitool in Washington. Foto’s van de man met een enorme pelsmuts, koehoorns en een in oorlogskleuren beschilderd gezicht gingen al snel de wereld rond.

Het was dezelfde man die de afgelopen maanden vaak op de eerste rij stond bij pro-Trump-bijeenkomsten. Angeli noemt zichzelf een patriot en is een fervent aanhanger van de extreemrechtse beweging van complotdenkers, QAnon. En tot voor kort ook van Donald Trump. QAnon beschouwt Trump als redder des vaderlands. Na de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten, verloren verschillende QAnon-aanhangers hun geloof in Trump.

Smoorverliefd

Ook de QAnon-sjamaan, die wordt vervolgd voor zijn aandeel in de geweldpleging in en rond het Capitool, keert de voormalig president nu de rug toe. De advocaat van Angeli zegt dat hij teleurgesteld is dat Trump hem en andere relschoppers geen gratie heeft verleend tijdens de laatste dagen van diens ambtstermijn. Volgens de advocaat, Albert Whatley, was Angeli ‘smoorverliefd’ op Trump en voelt hij zich op dit moment verraden door de ex-president. De sjamaan verklaart dat hij op vraag van de president naar Washington is afgereisd.

Angeli, die in afwachting van zijn eigen proces in de gevangenis zit, zegt dan ook het afzettingsproces tegen Donald Trump, dat start op 8 februari, te willen bijwonen om te getuigen tégen de voormalig president. Eerder zei openbaar aanklager Michael Sherwin al dat verschillende van de 135 mensen die werden aangehouden na de bestorming, verklaard hebben dat ze de bevelen van Trump opvolgden door deel te nemen aan de rellen.

