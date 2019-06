‘Man met bom’ neergeschoten in station van Zweedse stad Malmö

Nederlan­ders ‘vangen’ dronken Pool die ongeluk veroorzaak­te

10:58 Twee Nederlanders hebben zondag in de Duitse plaats Kranenburg een gevluchte dronken Poolse automobilist achtervolgd en aan de politie in Kleef overgedragen. De 32-jarige Pool veroorzaakte in de vroege zondagochtend een ongeluk in Kranenburg, tussen Nijmegen en Kleef. Hij was volgens de politie in Kleef ‘duidelijk beneveld’.