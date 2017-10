Man met 28 cm lang mes roept 'Allahu Akbar' in Brusselse trein

'King of Instagram' vroeg agent wapen om tegen schutter Las Vegas te vechten

18:11 Dan Bilzerian, bekend als de 'King of Instagram', probeerde de politie te helpen tijdens het bloedbad in Las Vegas waarbij Stephen Paddock 58 mensen om het leven bracht. De 36-jarige Instagram-ster vroeg agenten om een vuurwapen, zodat hij terug kon schieten. De agent weigerde en schreeuwde 'O get the fuck away', is te zien en horen op beelden die op Instagram zijn geplaatst.