Man maakt ritje op de achterkant van een trein in Australië

Een automobilist wist zaterdag niet wat hij zag toen hij in het Australische Perth een trein voorbij zag razen. Op de achterkant van de trein stond namelijk een man die zichzelf vasthield met één hand vast aan de ruitenwisser. De trein denderde met zo'n 110 kilometer per uur door naar het volgende station. Daar werd de 23-jarige man staande gehouden door de politie. Waarom hij op de achterkant van de trein is geklommen is niet bekend.