Man krijgt tien jaar cel voor aanzetten tot zelfmoord echtgenote

Nederlan­der twee weken langer vast voor misbruik meisjes Kenia

13:51 Hans V., die in Kenia verdacht wordt van het misbruiken van drie meisjes van 8, 9 en 10 jaar oud, moet twee weken langer in de cel blijven. Dat bepaalde magistraat Caroline Nzimbo vandaag in Nairobi. V. ontkende voor de rechtbank dat hij onbetamelijk contact had met de meisjes.