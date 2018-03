Man krijgt levenslang voor dodelijke steekpartij Hamburg

Dader Ahmad A. was een uitgewezen Palestijnse asielzoeker. Hij was een bekende van de autoriteiten en vertoonde signalen van radicalisering. De dader kwam in 2015 naar Duitsland en diende daar een asielverzoek in. Dat verzoek werd echter afgewezen en de man had toegezegd mee te werken aan een vertrek uit Duitsland. De autoriteiten moesten echter wachten op zijn paspoortpapieren omdat hij bij aankomst alleen een geboortecertificaat bij zich had. Eerder was hij in Noorwegen, Spanje en Zweden geweest.