Man komt terug van vakantie met corona, hiv én apenpokken

Die middag ontwikkelde hij echter ook uitslag op zijn linkerarm en de volgende dag kleine, pijnlijke blaasjes op zijn gezicht, romp, onderste ledematen en bilspieren. Omdat de blaasjes zich steeds verder verspreidden en zich begonnen te ontwikkelen tot puisten, ging de man op 5 juli naar de spoeddienst van de Policlinico Universitario di Catania, in het oosten van Sicilië. Daar werd hij overgebracht naar de afdeling Infectieziekten.



Hij vertelde daar dat hij tijdens zijn verblijf in Spanje onveilige seks had gehad met mannen. Hij had op dat moment nog altijd last van lichte koorts (37,5 graden), keelpijn, hoofdpijn en vermoeidheid.



Op 6 juli werd hij getest op apenpokken en Covid-19. Beide tests waren positief. Hij bleek besmet te zijn met de West-Afrikaanse tak van het apenpokkenvirus, die verantwoordelijk was voor de uitbraak in Spanje. Zijn coronabesmetting bleek met de BA.5.1-variant te zijn.



De man werd ook getest op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Daaruit bleek dat ook besmet was met hiv. In september vorig jaar had hij daarvoor nog negatief getest.